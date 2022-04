Assale una donna in casa e i poliziotti intervenuti: arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni, polacco, ha assalito una donna in casa e anche i poliziotti che erano intervenuti dopo una segnalazione

Un 43enne polacco ha assalito una donna nella sua abitazione e anche i poliziotti che erano giunti sul posto dopo una segnalazione. Il brutto episodio è occorso a Siena.

Gli agenti sono subito intervenuti in loco con due equipaggi e hanno individuato il tipo, all’esterno della casa, in forte stato di agitazione. Non appena i poliziotti si sono avvicinati, l’uomo ha reagito con pugni al viso e calci contro due agenti, per non farsi immobilizzare e poi identificare.

Ci è voluto l’intervento di altri due poliziotti per fermare l’uomo, fortemente esagitato, e portarlo in questura. Da quanto si apprende, l’uomo, alcuni attimi prima, aveva litigato in modo violento con la madre della sua compagna e l’aveva assalito dandole un forte colpo al viso.

Allontanatosi in strada, è stato fermato dai poliziotti, che, nonostante le difficoltà, alla fine sono riusciti a bloccarlo e identificarlo. L’uomo è finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, maltrattamenti ai danni della madre della compagna, e ora è nel carcere di Siena.

La donna e i due poliziotti rimasti feriti nel corso dell’intervento, si sono dovuti recare al pronto soccorso dell’ospedale di Siena, per farsi medicare.