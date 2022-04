Salmonella negli ovetti Kinder: primo caso sospetto in Italia

Si tratta di un bambino di 12 anni, ricoverato dopo aver mangiato un ovetto Kinder acquistato alcune settimane prima.

Ora sul caso indagano i Nas e la Procura. Già domani dovrebbero arrivare i risultati delle analisi.

Dopo i recenti casi di salmonella in Europa legati allo stabilimento Kinder di Arlon in Belgio, anche in Italia c’è un primo caso sospetto. A Ravenna un bimbo di 12 anni si è sentito male la scorsa settimana dopo aver mangiato un ovetto di cioccolato della Kinder. Dopo aver accusato febbre, diarrea e mal di pancia il piccolo è finito in ospedale. Qui gli è stata somministrata una cura antibiotica. Fortunatamente è già stato dimesso e rimandato a casa. Stando a quanto riporta il Corriere di Romagna, gli sarebbe stata diagnosticata la salmonella.

Anche la sorellina minore è stata male, ma non era salmonellosi

Anche la sorellina più piccola è stata male dopo aver mangiato l’ovetto. I sintomi erano gli stessi del fratello, ma nel suo caso non è stata diagnosticata la salmonella. Già partita la segnalazione ai Nas di Bologna, così come i corrispondenti controlli sanitari. Anche la Procura ha aperto un’inchiesta per verificare se negli ovetti Kinder fosse presente il batterio della salmonella.

L’ovetto “incriminato” era stato acquistato 15 giorni prima in un supermercato. Era in una confezione da tre ovetti. Di questi due sono stati mangiati dai fratelli. Ma non il terzo, adesso sequestrato dai Nas. La cioccolata sequestrata è stata sottoposta ad analisi, i risultati dovrebbero arrivare già nella giornata di domani.

Nelle scorse settimane dopo alcuni casi di salmonellosi nel Nord Europa la Ferrero ha ritirato alcuni lotti prodotti nella fabbrica belga di Arlon. Tra questi anche un lotto di Kinder Schoko-Bons in Italia. Il colosso dolciario ha comunque fatto sapere che finora nessun prodotto analizzato sui mercati interessati dai casi di salmonella è risultato contaminato dal batterio.