Ferrero: centinaia di casi di salmonella, chiuso stabilimento Kinder

Dopo l’allarme lanciato nei giorni scorsi in merito ad alcuni casi sospetti di salmonella, arriva la decisione del gruppo Ferrero.

Chiuso lo stabilimento belga sospettato di essere all’origine del contagio e ritirati tutti i suoi prodotti.

Da alcuni giorni c’è allarme in Europa per centinaia di casi di salmonella. Nel mirino è finito uno stabilimento Ferrero ad Arlon, in Belgio. Sotto inchiesta sono finiti i prodotti Kinder. Così Ferrero ha deciso di fermare la produzione nello stabilimento sospettato di essere l’epicentro del contagio.

La decisione della nota multinazionale italiana è arrivata dopo che l’Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (Afsca) ha sospeso l’autorizzazione alla produzione nella fabbrica. Inoltre Ferrero ha ritirato tutti i prodotti Kinder usciti dallo stabilimento. Inclusi quelli distribuiti in Italia dove però, a detta dell’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, finora non sono stati segnalati casi.

Ritirati tutti i prodotti Kinder fabbricati nella fabbrica in Belgio

Si salvano invece le uova di Pasqua Kinder GranSorpresa. Non sono infatti state fabbricate in Belgio ma ad Alba (Cuneo). È qui che nel lontano 1946 è iniziata l’avventura del gigante dolciario, che ha espresso il suo profondo rammarico per quanto accaduto. L’azienda si è scusata ufficialmente per un fatto che «tocca il cuore dei principi nei quali crediamo», si legge in una nota. Ferrero promette di intraprendere «ogni azione necessaria al fine di preservare la piena fiducia dei nostri consumatori». Il colosso dei dolci ribadisce infine che «la sicurezza alimentare e la qualità restano da sempre al centro».

Finora sono stati segnalati 142 i casi di salmonella Typhimurium monofasica. Di questi, 114 sono stati confermati e 28 restano probabili. L’Ecdc non menziona la Ferrero, ma li collega «a uno stabilimento di Arlon». Il primo caso di salmonella è stato registrato lo scorso 7 gennaio nel Regno Unito. È qui che c’è stato il maggior numero di casi, ben 65. Ai quali vanno aggiunti i 26 probabili casi in Belgio, i 25 confermati della Francia e i 10 dell’Irlanda. Ma anche in altri paesi, segnala l’Ecdc, ci sarebbero dei casi confermati, cioè in Germania, Lussemburgo, Olanda, Norvegia e Svezia.