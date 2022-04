Si cerca Lorena, 14 anni: è scomparsa nel nulla il 27 marzo

Sparita da quasi due settimane un’adolescente in provincia di Genova. Sono partite le ricerche dopo la segnalazione dei genitori.

È scomparsa senza lasciare traccia e con sé non ha documenti né cellulare.

Ha 14 anni e si chiama Lorena Salvi. È scomparsa da Chiavari, nel levante ligure, lo scorso 27 marzo. Da allora non si sa più nulla di lei. Della vicenda si è occupato anche il programma Chi l’ha visto, pubblicando sul suo sito l’annuncio della sua scomparsa. Stando alla scheda apparsa sulla pagina web della nota trasmissione televisiva, Lorena è alta un metro e 55. Occhi e capelli castani, la 14enne ha anche un neo sulla guancia destra.

I genitori hanno fatto sapere che la ragazzina sta passando un momento di difficoltà e potrebbe avere bisogno di essere aiutata. Non è la prima volta che si allontana volontariamente, confessa la mamma a Repubblica. Anche fuori dalla Liguria, in Toscana. Ma dopo un massimo di due giorni era sempre rientrata a casa. Ora invece manca da quasi due settimane. E soprattutto non si è fatta proprio sentire. Silenzio totale, neanche un sms per dire: “Sto bene”.

Con sé Lorena non ha documenti né telefonino. Per lei è arrivato anche l’appello del primo cittadino di Rapallo, Carlo Bagnasco. Lo ha postato sulla sua pagina Facebook: “Oggi vi faccio una richiesta importantissima”, si legge. “Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per ritrovare Lorena, 14 anni, che nel primo pomeriggio di domenica 27 marzo si è allontanata da Chiavari e da quel momento non si sono più avute notizie di lei”.