Valentina, la ragazza di 17 anni scomparsa da venerdì. I genitori: «È scappata. Se qualcuno la vede, contattateci»

I genitori non hanno più notizie della figlia 17enne dalla notte tra giovedì e venerdì 26. Valentina non ha con sé documenti né il cellulare.

Di Valentina B. 17 anni di Melzo, in provincia di Milano, non si hanno più notizie dalla notte tra giovedì 25 Novembre e venerdì 26 Novembre. A denunciare la sua scomparsa i genitori che lanciano un appello anche attraverso i social network.

L’appello

Valentina frequenta il Liceo Giordano Bruno di Melzo e, stando alle prime informazioni raccolte, nella notte tra giovedì e venerdì avrebbe preso alcuni vestiti dal suo armadio e sarebbe poi scappata via. La 17enne non ha portato con sé né i documenti né il cellulare. Il suo potrebbe essere stato un allontanamento volontario. I genitori della ragazza hanno subito denunciato la sua scomparsa e i Carabinieri sono ora al lavoro per trovare Valentina.

I genitori della 17enne hanno lanciato un appello anche sui social network sperando di raggiungere più persone possibili. «Nostra figlia è scappata da casa» scrivono. «Se qualcuno la vede in giro è pregato di contattarci».