Gesù ha vinto la morte | Il Vangelo di oggi Domenica di Pasqua 17 Aprile 2022

Gesù è risorto: esplode di luce il sepolcro come esplode di gioia il cuore dei suoi apostoli e di tutta l’umanità redenta. Gesù ha vinto la morte, ha vinto i nostri peccati, ha vinto ogni male!

Liturgia di oggi Domenica di Pasqua 17 Aprile 2022

DOMENICA DI PASQUA – «RISURREZIONE DEL SIGNORE» (ALLA MESSA DEL GIORNO)

Sono risorto, o Padre, e sono sempre con te. Alleluia.

Hai posto su di me la tua mano. Alleluia.

È stupenda per me la tua saggezza. Alleluia, alleluia. (Cf. Sal 138,18.5-6)

Prima Lettura

Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.

Dagli Atti degli Apostoli

At 10,34a.37-43

In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui.

E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti.

E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 117 (118)

R. Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo.

Rendete grazie al Signore perché è buono,

perché il suo amore è per sempre.

Dica Israele:

«Il suo amore è per sempre». R.

La destra del Signore si è innalzata,

la destra del Signore ha fatto prodezze.

Non morirò, ma resterò in vita

e annuncerò le opere del Signore. R.

La pietra scartata dai costruttori

è divenuta la pietra d’angolo.

Questo è stato fatto dal Signore:

una meraviglia ai nostri occhi. R.

Seconda Lettura

Cercate le cose di lassù, dove è Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési

Col 3,1-4

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra.

Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria.

Parola di Dio.

Alla vittima pasquale,

s’innalzi oggi il sacrificio di lode.

L’Agnello ha redento il suo gregge,

l’Innocente ha riconciliato

noi peccatori col Padre.

Morte e Vita si sono affrontate

in un prodigioso duello.

Il Signore della vita era morto;

ma ora, vivo, trionfa.

«Raccontaci, Maria:

che hai visto sulla via?».

«La tomba del Cristo vivente,

la gloria del Cristo risorto,

e gli angeli suoi testimoni,

il sudario e le sue vesti.

Cristo, mia speranza, è risorto:

precede i suoi in Galilea».

Sì, ne siamo certi:

Cristo è davvero risorto.

Tu, Re vittorioso,

abbi pietà di noi.

Il Vangelo di oggi Domenica di Pasqua 17 Aprile 2022

Egli doveva risuscitare dai morti.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 20,1-9

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.

Corse allora e andò da Simon Pietro e dall’altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’hanno posto!».

Pietro allora uscì insieme all’altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l’altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò.

Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario – che era stato sul suo capo – non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte.

Allora entrò anche l’altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti.

Parola del Signore.

Gesù ha vinto la morte | Il commento al Vangelo di oggi Domenica di Pasqua 17 Aprile 2022

Gesù è risorto: esplode di luce il sepolcro come esplode di gioia il cuore dei suoi apostoli e di tutta l’umanità redenta. Gesù ha vinto la morte, ha vinto i nostri peccati, ha vinto ogni male! Se c’è qualcosa che deve essere vinto e sconfitto, Gesù lo ha fatto definitivamente. Lui è il Re dei Re, il re della vita, che ha vinto ogni morte, e grazie a lui tutti potremo fare esperienza della gioia della risurrezione.

Non è facile però prendere atto di poter fare questa esperienza. Non è facile, come per gli apostoli, riuscire a renderci conto che credendo in Gesù e fidandoci di lui potremo vivere davvero in questa gioia, la gioia della vittoria di Dio su ogni nostra morte ed egoismo.

Da oggi, se lo crediamo e se lasceremo fare a Dio, potremo consegnare a Gesù il nostro io malandato, perché lui ci apra al mistero vero della vita, che si intravede dalla risurrezione.

Gesù è venuto per questo tra noi: per salvarci e tirarci fuori dal baratro dove da soli spesso ci andiamo a buttare via peccando, come fossimo qualcosa di immeritevole. Cristo invece ci ricorda con il sacrificio di sé stesso quanto valiamo e quanto ci ha amato. Valiamo infinitamente ai suoi occhi, sta a noi accogliere il suo amore che salva e ci fa risorgere.