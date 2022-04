16enne accoltellato davanti ad un bar: è in gravi condizioni

Un ragazzo di 16 anni di Mugnano, (Napoli) è stato accoltellato la scorsa notte nei pressi di un bar in via Falcone a Marano, in provincia di Napoli.

Il giovane è incensurato, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. per lui la prognosi è ancora riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito al momento dai Carabinieri intervenuti, il minorenne sarebbe stato ferito al torace nei pressi di un bar a Marano.

Non sono chiare le motivazioni del ferimento. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.