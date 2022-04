Si schiantano contro il muro con l’auto rubata dopo l’inseguimento, arrestati in due

L’inseguimento è partito dopo che i poliziotti si sono visti sfrecciare davanti l’auto rubata, che procedeva a velocità sostenuta.

Ma la fuga è finita presto contro un muro. Arrestati i due ladri.

Si è concluso contro il muro un inseguimento rocambolesco avvenuta a Palermo. Qui, nella notte tra giovedì e venerdì, due giovani hanno rubato un’auto. I due, poco più che ventenni, si sono poi dati alla fuga col mezzo rubato, una Fiat 500. Ma arrivati dalle parti di via Sandro Pertini i ladri sono stati intercettati dalla polizia. Alla vista della volante, anziché fermarsi, hanno accelerato.

È così partito un inseguimento nelle strade che collegano lo Zen e via Ugo La Malfa. I due hanno cercato in ogni modo di seminare gli agenti, sterzando bruscamente e perfino imboccando vie contromano. Ma una volta in via Ugo La Malfa il giovane conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il muro di cinta di un’attività commerciale.

Nell’impatto l’auto è andata distrutta, ma i due ventenni sono riusciti a scendere dal mezzo. A quel punto gli agenti li hanno bloccati e arrestati. La macchina, o meglio quel che ne restava. è stata restituita al proprietario, ignaro di tutto quel che era successo.