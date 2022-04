Brutalmente picchiato dal branco a causa di una lite per la viabilità

È grave un cittadino egiziano, si trova in ospedale a seguito di un brutale pestaggio, accaduto ieri sera in via Calpurnio Bellico, sulla Tuscolana, a Roma.

All’origine della vicenda ci sarebbe una discussione per banali motivi legati alla viabilità.



La vittima ha avuto un diverbio con un altro automobilista, poco dopo sono arrivate altre persone, scese da un’abitazione, e insieme con l’automobilista lo hanno aggredito e picchiato. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato e i medici del 118 che hanno trasportato l’egiziano in ospedale in codice rosso.