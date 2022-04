Inseguimento in autostrada: arrestato con 12 chili di droga, sequestro da 1 mln

La macchina non si era fermata allo “stop” dei Finanzieri. È partito l’inseguimento che si è concluso dopo alcuni chilometri in autostrada.

Arrestati due dei tre componenti della banda di trafficanti, il terzo è riuscito a scappare a piedi.

A Vicenza le Fiamme Gialle hanno arrestato due persone per traffico di droga. È successo il 31 marzo. Era il pomeriggio: in due, entrambi di origine albanese, stavano trasportando gli stupefacenti in auto. Ma a un certo punto si sono trovato davanti a un posto di blocco. Invece che fermarsi all’alt dei Finanzieri, se la sono svignata. Si sono diretti così a tutta velocità verso l’autostrada, imboccando l’A4 a Vicenza Ovest e sfondando la sbarra di protezione.

Ma i finanzieri non si sono fatti seminare. È partito allora il classico inseguimento da film. Che si è concluso all’altezza di Montebello Vicentino quando il conducente dalla macchina in fuga, una Ford Fiesta, ha rischiato di speronare l’auto dei finanzieri. Evitata la collisione, dopo poche decine di metri la corsa della Fiesta si è arrestata contro il guardrail. La fuga è proseguita a piedi e uno dei due è riuscito a sfuggire. Ma non il complice alla guida, fermato e arrestato. E dopo la perquisizione, dall’auto è spuntato un borsone di 12 chili pieno di marijuana e hashish.

Una attività di spaccio all’ingrosso per la città di Vicenza

Le Fiamme Gialle hanno poi perquisito un’abitazione riconducibile ai due malviventi. Qui, grazie al cane antidroga, hanno sequestrato altri 7 kg di cocaina e 1 chilo di marijuana. Inoltre è stata recuperato la strumentazione per il confezionamento della droga e una somma di denaro pari a 14 mila euro e 4 mila franchi svizzeri. Rivenuta anche una pistola Beretta, risultata rubata a Vicenza, e delle munizioni.

È stato arrestato in flagranza di reato per traffico di droga, ricettazione e il possesso illegale dell’arma, anche un altro cittadino albanese. Assieme al complice si trova ora nel carcere di Vicenza. Il quantitativo sequestrato fa pensare a una attività di spaccio “all’ingrosso”, destinata con ogni probabilità alle zone del centro città e limitrofe. Secondo le stime della Guardia di Finanza, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare circa 1 milione di euro.