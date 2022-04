È stato chiesto l’ergastolo per Antonio De Marco, il giovane di 23 anni, di Casarano, imputato al processo per il duplice omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis, 30 e 33 anni.

I due fidanzati sono stati trucidati a coltellate nella loro abitazione di via Montello nel capoluogo salentino il 21 settembre 2020. Il giovane, che è reo confesso, non era presente in aula.