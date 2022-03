Mafia, arrestato latitante: sequestrate anche droga e una pistola

I carabinieri hanno catturato un uomo di 36 anni, latitante, considerato esponente di spicco nel clan mafioso dei Nizza

I carabinieri hanno arrestato un 36enne, latitante, considerato esponente di spicco nell’ambito del clan dei Nizza. L’uomo avrebbe dovuto scontare 11 mesi e 4 giorni di carcere, ed era destinatario di una disposizione di espiazione della pena detentiva ordinata dalla Procura di Catania.

I carabinieri lo hanno fermato e arrestato in una casa in via Cave di Villarà, in cui si era rifugiato. I militari, inoltre, hanno posto sotto sequestro anche una Beretta calibro 7,65, dodici munizioni all’interno del caricatore e 230 grammi di marijuana.

I carabinieri hanno inoltre sequestrato anche la somma di 11mila euro.