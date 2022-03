Stalkerizza la ex postando le foto delle figlie sui social, in carcere 25enne

Era già finito agli arresti domiciliari con divieto di contattare persone che non fossero i suoi conviventi.

Ma l’uomo ha perseverato continuando a molestare la sua ex. E per questo adesso è finito in galera.

A Catanzaro un uomo di 25 anni è finito in carcere. È accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Anche se costretto agli arresti domiciliari, l’uomo, al quale era stato espressamente vietato di avere contatti con persone diverse dai conviventi, ha postato su Instagram una immagine della figlia della sua ex compagna.

In altre circostanze ha fatto lo stesso, sempre pubblicando sui social foto delle figlie della ex, che avrebbe inoltre cercato di contattare telefonicamente in almeno due occasioni.

Per questo la Procura di Catanzaro ha disposto l’aggravamento della misura cautelare e l’uomo così è finito in carcere. Il procedimento a suo carico adesso è nella fase delle indagini preliminari.