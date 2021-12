Minacciava e stalkerizzava ex fidanzata e familiari: arrestato

I carabinieri hanno eseguito un arresto come disposto dalla procura di Catanzaro, a Sellia Marina. Un marocchino di 27 anni stalkerizzava e minacciava di morte la ex

I carabinieri di Catanzaro hanno arrestato a Sellia Marina (Catanzaro) un uomo di 27 anni, marocchino, che stalkerizzava e minacciava di morte sia la sua ex fidanzata, sia i familiari di quest’ultima. L’uomo, pregiudicato e disoccupato, è accusato di stalking e violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna. Il 27 enne, non riusciva ad accettare la fine del rapporto con la ex, e aveva cominciato a tempestarla di messaggi minatori in cui la insultava nonostante gli fosse imposto il divieto di avvicinarsi alla ragazza e di parlare con lei in ogni forma.

L’arrestato, dopo una denuncia inoltrata mesi fa da parte della ragazza, in cui si parlava delle vessazioni psicologiche e fisiche che aveva subìto, era stato portato in carcere e successivamente posto ai domiciliari.

Tutto ciò non era bastato a farlo smettere di importunare la ragazza, lui continuava a chiederle l’amicizia sui social e inviarle sue foto. Dopo l’ennesimo rifiuto, nato anche dal risentimento per l’arresto e il carcere, l’uomo aveva iniziato a odiare la ragazza ancora di più.

Inoltre l’uomo, che non riusciva ad avere contatti con la donna, era andato nell’esercizio commerciale dei genitori dove aveva minacciato esplicitamente la madre della ragazza dicendo che gliel’avrebbe fatta pagare. La ragazza e i suoi familiari hanno subito contattato i carabinieri di Sellia Marina, che hanno subito messo in azione le procedure per il “codice rosso”. Subito il tribunale di Catanzaro ha risposto disponendo l’arresto del 27enne, poi portato in carcere.