Covid, Meloni: “Super Green pass? Il Governo ammetta gli errori”

La ministra Giorgia Meloni ha detto la sua sul super Green pass: “Il Governo ammetta gli errori, sono misure insensate”.

”Quando è stato istituito il Green pass ci è stato detto che ci avrebbe garantito la libertà. Adesso ci si dice che sono possibili le stesse restrizioni dello scorso anno e allora non avevamo né i vaccini, né il Green pass… Forse, prima di continuare sulla stessa strada, qualcuno dovrebbe ammettere che ha sbagliato, perché la campagna vaccinale era fondamentale ma da sola non bastava”, ha detto la ministra Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni: “Difendiamo i confini, perché non sappiamo da quali Nazioni arrivano gli immigrati”

“E’ quello che FdI ha tentato di dire per mesi: bisogna mettere in sicurezza innanzitutto i mezzi pubblici e gli anziani, lavorare seriamente sulle scuola, bisognava difendere i confini, perché continuano ad arrivare immigrati illegali da non sappiamo quali Nazioni e intanto si bloccano gli aerei che arrivano probabilmente dalle stesse Nazioni. Mi dica lei se sono misure sensate”, prosegue la Meloni ieri sera, a margine della presentazione del suo libro a Civitavecchia.

”Il vero Green pass ce l’hanno gli immigrati che vogliono venire in Italia senza regole. La cosa che mi sfugge è come facciano i ministri Lamorgese e Speranza e il premier Draghi a sapere se quelli che arrivano coi barconi e spesso si rifiutano di fare il vaccino e anche il tampone per non essere rimpatriati, non siano transitati, prima di arrivare in Libia o Tunisia, dalle nazioni dalle quali bloccano gli aerei”, ha detto la ministra.

“Tutto continua ad essere assolutamente surreale, sono mesi che chiediamo che tra le misure di serietà di un governo vagamente dotato di senno ci sia il controllo delle frontiere”, ha concluso la leader di FdI.