Incidente per il cantante Blanco: si lancia dal palco e cade perché la folla non lo prende

Il vincitore di Sanremo è caduto a terra. La platea non lo ha sorretto quando si è gettato di schiena sui presenti.

Il cantante si è rialzato in fretta. Poi dal palco ha voluto sincerarsi che i fan stessero bene.

Piccoli «brividi» per Blanco. Leggero – e tutto sommato innocuo – incidente per il cantante in una delle sue ultime uscite romane. Blanco vive un momento d’oro dopo la vittoria a Sanremo con Mahmood con la canzone intitolata appunto «Brividi». Oggi, nel giorno di Pasquetta, si esibirà addirittura in Vaticano, di fronte a Papa Francesco e a 57 mila ragazzi. I suoi concerti, richiestissimi, sono autentici bagni di folla. Ai quali il 19enne bresciano non si sottrae, lanciandosi con foga e energia.

Uno «stage diving» finito male

Proprio durante uno di questi slanci c’è stato un imprevisto: la classica caduta dal palco. È successo a Roma, quando Blanco – che all’anagrafe fa Riccardo Fabbriconi – si è tuffato durante un concerto. Lo «stage diving» però non è riuscito benissimo. Il cantante si è lasciato cadere all’indietro, confidando che i supporter, appunto, lo supportassero. Ma la folla, forse presa alla sprovvista, non lo ha sorretto e così Blanco è finito a terra di schiena.

Lui certo non si è perso d’animo. Si è rialzato in fretta, mentre decine d fan filmavano la scena e altri lo aiutavano a riemergere. Una volta riguadagnato il palco, a petto nudo e in pantaloni bianchi, il cantante bresciano ha pensato prima ai suoi supporter: «State tutti bene? Anche i ragazzi nelle prime file, state bene?». Dopo di che, ridendo, ha detto: «Sono un sacco di me..a quando mi butto io. Vi amo Roma, avete spaccato».

E poi via, di corsa, verso altri bagni di folla.