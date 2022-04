Lite in famiglia a Pasqua, finisce a coltellate: 50enne in ospedale

Domenica un litigio familiare, complice l’alcol, stava per finire molto male. Dopo gli screzi sono volati i fendenti a colpi di coltello.

Lo ha accoltellato la compagna, colpendolo in varie parti del corpo.

Ha rischiato di finire in tragedia una lite familiare nel giorno di Pasqua. Nel primissimo pomeriggio di ieri, in un un appartamento dell’Infernetto, alla periferia di Roma, un 50enne romeno è stato accoltellato dalla convivente, una connazionale di 49 anni. La donna, che aveva abusato di alcol a tavola, lo ha aggredito con un coltello da cucina al culmine di un litigio. A quanto si sa, i due avevano cominciato una discussione. Che poi – forse a causa di qualche bicchiere di troppo – è degenerata. I colpi hanno raggiunto l’uomo alla testa, al torace e alla mano.

Intorno alle 13:00 di domenica il 112 ha ricevuto la richiesta d’intervento da un’abitazione del X municipio Mare. Sul luogo è arrivata un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione Roma Casal Palocco. Quando sono arrivati i soccorsi, l’uomo era disteso a terra in un lago di sangue. Il personale del 118 lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia. Il 50enne è entrato in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi dei medici è stata di dieci giorni, mentre i carabinieri hanno inflitto alla donna una denuncia per lesioni personali aggravate.