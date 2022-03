Minaccia convivente col coltello da cucina, manette per fidanzato geloso

Durante una lite avrebbe minacciato la compagna con un coltellaccio da cucina. E non era nemmeno la prima violenza che infliggeva alla donna.

Così l’uomo è finito nel mirino delle forze dell’ordine che lo hanno messo agli arresti.

È successo a Siracusa, dove i Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno dovuto arrestare un uomo di 36 anni. Da tempo ‘uomo maltrattava e minacciava la compagna per gelosia. E così la donna, dopo l’ennesima lite, ha chiamato i Carabinieri.

Quando gli agenti sono intervenuti il 36enne stava minacciando la convivente con un coltello da cucina. Lo hanno dunque arrestato in flagranza di reato. Da mesi la vittima era oggetto di continue aggressioni fisiche e verbali, sempre per motivi di gelosia. Adesso il compagno geloso è finito agli arresti domiciliari in un luogo diverso dalla residenza che condivideva con la compagna vittima delle sue aggressioni.