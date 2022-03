Covid, infermiera No Vax fa finta di vaccinare decine di persone

Era già finita nei guai a gennaio, adesso nuove indagini hanno aggravato la posizione dell’operatrice sanitaria.

La donna faceva finta di inoculare il vaccino a ignari pazienti, all’oscuro delle sue intenzioni.

Sarebbero 47 le false inoculazioni praticate dalla donna, accusata di aver praticato finte vaccinazioni anti Covid per motivi personali e ideologici. L’infermiera è una convinta No Vax e per questo avrebbe finto di vaccinare decine di ignari utenti.

È capitato a Palermo. La cosa è emersa durante un’indagine della Digos palermitana sulle false vaccinazioni nell’hub del capoluogo siciliano. Per la donna stamattina è arrivato l’arresto. L’infermiera, che lavorava nell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo in servizio all’ospedale Civico di Palermo, adesso è accusata di falso ideologico e peculato.

A gennaio era già finita agli arresti per false vaccinazioni

È la seconda misura cautelare che la colpisce. A gennaio era già finita in manette per essersi sottoposta a sua volta a una falsa vaccinazione anti Covid e per averla praticata a due persone. Per questo a dicembre la Digos aveva già arrestato tre persone, fermate con l’accusa di corruzione, peculato e falso.

Le riprese video dell’hub vaccinale hanno però evidenziato che l’infermiera, in altre due occasioni, avrebbe praticato false vaccinazioni a quarantasette utenti della struttura. “Le immagini – spiegano gli inquirenti – riprendono l’infermiera nell’atto di sversare sulla garza il contenuto della fiala, senza iniettare alcunché“. Tutti quelli che sono stati falsamente vaccinati dall’operatrice sembrerebbero finora essere stati completamente all’oscuro della cosa e dunque convinti di essere immunizzati contro il Covid. I Green pass rilasciati dopo le false inoculazioni verranno sottoposti a sequestro preventivo.