Meteo DOMANI martedì 19 aprile | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani martedì previsioni meteo del 19 aprile. Al nord cieli coperti. Al centro prevalente nuvoloso. Al sud addensamenti in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 19 aprile.

Nord:

Nuvolosità variabile a tratti intensa su Friuli-venezia giulia, Trentino-alto adige e rilievi veneti, con addensamenti più consistenti nel pomeriggio e in serata quando, su Friuli-venezia giulia e rilievi veneti e alto atesini, si potranno avere locali rovesci o temporali; cielo inizialmente sereno sul resto del nord, con nubi in aumento ma sostanzialmente innocue su Liguria e appennino emiliano romagnolo, deboli velature sulle restanti aree e addensamenti localmente più consistenti in serata su Lombardia, Piemonte e restanti aree di Veneto ed Emilia-romagna.

Centro e Sardegna:

Cielo pressochè sereno sulla Sardegna; sul centro peninsulare a generali e prevalenti schiarite mattutine seguiranno annuvolamenti anche intensi ma sostanzialmente innocui su Toscana, Marche, Abruzzo e restanti aree interne e appenniniche, con nubi che in serata permarranno in maniera più decisa su Toscana, Umbria e Marche.

Sud e Sicilia:

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sui settori tirrenici di Calabria, Basilicata e sulla Campania meridionale e, durante le ore centrali, su Molise e Puglia.

Temperature:

Minime in calo su Puglia e sud Sicilia, localmente anche su coste marchigiane, Campania, Basilicata, Calabria e nord Sicilia, in aumento su Sardegna, aree interne e appenniniche centrali, appennino emiliano-romagnolo, Friuli-venezia giulia e restante settore alpino; massime in aumento anche marcato su centro-est Emilia-romagna, Umbria, Basilicata, centro-meridionali adriatiche, settori appenninici di Calabria, Campania e Toscana nonchè su Sicilia centro-settentrionale e Sardegna centro-orientale, stazionarie altrove o in lieve calo sui rilievi del Friuli-venezia giulia e sulle coste di Lazio e Sicilia.

Venti:

Deboli settentrionali su Puglia e coste ioniche peninsulari con locali rinforzi fino la tarda mattina specie su Puglia meridionale e in rotazione da sud; deboli variabili sul resto d’italia in rotazione da sud su Liguria, ovest Sicilia e coste di Lazio e Toscana.

Mari:

Molto mossi ionio, basso adriatico e stretto di Sicilia con moto ondoso in rapida diminuzione iniziando da quest’ultimi due; poco mossi con moto ondoso in aumento mar ligure e settori nord di tirreno e adriatico; localmente mosso il mare di Sardegna e mediamente mossi i restanti mari.