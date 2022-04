Meteo OGGI mercoledì 20 aprile | nuvole con piogge

Nella giornata di OGGI mercoledì previsioni meteo del 20 aprile. Al nord coperto e rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 20 aprile.

Nord:

Addensamenti compatti su alpi, prealpi, appennino settentrionale e regioni centroccidentali, in diradamento dal pomeriggio su quest’ultima, con deboli piogge o rovesci sparsi, in intensificazione serale sul Piemonte occidentale, dove potremo avere nevicate diffuse oltre i 1200 metri; estese e spesse velature sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Nuvolosità irregolare, a tratti anche compatta, con deboli piogge sparse sulle regioni adriatiche, in attenuazione serale; piogge o rovesci sparsi invece sulla Sardegna, in intensificazione dalla sera.

Sud e Sicilia:

Addensamenti bassi sulla Campania e cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione. aumento della nuvolosità medio alta dal pomeriggio su tutto il sud, con piogge sparse dal pomeriggio sulla Sicilia.

Temperature:

Minime in aumento anche sensibile su tutto il paese; massime in diminuzione al nord, sulle regioni centrali adriatiche e sulla Sardegna orientale, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Deboli orientali al centro-sud ed in pianura padana, in rinforzo sulla Sardegna e sulla Sicilia, con particolare attenzione sul settore occidentale; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi mare e canale di Sardegna, mar ligure occidentale e stretto di Sicilia; molto mossi tirreno, ionio e basso adriatico; poco mosso l’adriatico.