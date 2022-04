Donna italiana trovata morta in Lussemburgo, si sospetta omicidio o rapina finita male

Una donna italiana è stata trovata morta in Lussemburgo. Il corpo è stato trovato nel seminterrato del locale dove lavorava.

Era emigrata in Lussemburgo da anni. Disposta l’autopsia, si spera nei video delle telecamere.

È una italiana di 46 anni, del Molise, la donna trovata morta domenica mattina in Lussemburgo. Si chiamava Sonia Di Pinto. Il suo corpo è stato rinvenuto nel quartiere di Kirchberg. Originaria di Petacciato, in provincia di Campobasso, la 46enne era da tempo emigrata in Lussemburgo.

Lavorava in un ristorante-pizzeria in JF Kennedy Avenue. Il corpo privo di vita è stato scoperto proprio nel seminterrato del locale, qualche ora dopo la fine del suo turno di lavoro. Non sono ancora chiare le circostanze della sua scomparsa. Si parla di una rapina finita male: la donna sarebbe stata colpita alla testa con un oggetto contundente e le sarebbero stati rubati 3 mila euro.

Le autorità lussemburghesi sospettano un omicidio

Gli inquirenti locali sospettano un omicidio. Lo riferiscono i media lussemburghesi. In una breve nota le autorità lussemburghesi hanno fatto sapere “di non escludere al momento la responsabilità di terzi nella morte della donna”.

Sulla morte di Sonia Di Pinto è già partita un’inchiesta. La salma della vittima sarà sottoposta ad una autopsia. Gli inquirenti prenderanno visione dei video delle telecamere di sorveglianza. I familiari più stretti sono già partiti dal Molise per recarsi in Lussemburgo.