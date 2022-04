Molesta e tenta di rapinare due ragazze in strada, arrestato 27enne con precedenti. Fondamentale l’intervento dei passanti, che sono riusciti a mettere in fuga l’uomo.

Finito in manette un palpeggiatore seriale di Milano. Secondo quanto viene riportato dalle fonti, l’uomo si sarebbe reso protagonista di due aggressioni nei confronti di due donne nel giro di pochi minuti. L’aggressore, un egiziano di 27 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale e tentata rapina. I fatti si sarebbero verificati nella serata del 14 aprile. L’uomo è stato bloccato e indentificato anche grazie all’aiuto di passanti e testimoni, che hanno soccorso le due vittime.

Molestie e rapine, finito in carcere il 27enne egiziano

Avrebbe atteso le sue vittima di sera, all’uscita della palestra, cogliendole alla sprovvista mentre erano da sole. Ma alla fine per il molestatore seriale sono scattate le manette. L’uomo, un egiziano di 27 anni, irregolare nel nostro Paese e già con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio alle spalle, è stato arrestato dai carabinieri di Milano a seguito di due segnalazioni avvenute due giorni fa.

La prima vittima dell’uomo è stata una ragazza di 27 anni, una personal trainer appena uscita dal lavoro. L’episodio si sarebbe verificato alle ore 21;30 in piazzale di Porta Lodovica. L’egiziano avrebbe preso la giovane alle spalle, mentre passeggiava. Le avrebbe palpeggiato il sedere, cercando di arrivare forse alle parti intime. Ma la donna, spaventata, ha urlato attirando l’attenzione di chi in quel momento si trovava da quelle parti – pare vi fossero anche alcuni suoi amici. Le grida della donna, inaspettate forse dall’uomo, lo hanno messo in fuga.

Ma nel giro di pochi minuti, forse mezz’ora, ecco che il molestatore aveva già individuato una seconda vittima. Si tratta di un’altra giovane donna, di circa 30 anni, anche lei appena uscita dalla palestra. Stava tornando a casa con la borsa in spalla, passando sul marciapiede in zona Corso Italia. Anche in questo caso l’uomo ha preso la giovane donna alla sprovvista, stavolta anche con l’intento di rapinarla. Dopo averla spinta con violenza a terra, infatti, le strappa di mano il borsone sportivo, con all’interno le scarpe da palestra.

Un passante che ha assistito alla scena è riuscito a mettere in fuga l’aggressore. Immediato l’allarme dato al 112. Sul posto è giunta tempestivamente una pattuglia di carabinieri, che lo ha individuato ancora nei paraggi. Bloccato e arrestato, il 27enne è stato infine portato presso il carcere di San Vittore, dove rimarrà in attesa dell’autorità giudiziaria.