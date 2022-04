Cade palo della luce durante la via Crucis, ferita una donna

Durante la processione della via Crucis ieri è crollato un palo. Una donna è rimasta ferita. L’incidente è stato causato da un cavo d’acciaio.

Che però non avrebbe dovuto trovarsi lì. Era stato ancorato abusivamente.

Ieri sera a Palermo c’è stato un brutto incidente durante la via Crucis. Nel mezzo della processione un palo è franato addosso a una donna, poi trasportata all’ospedale Villa Sofia. L’incidente si è verificato in via Paruta. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai tecnici di Amg, la società che si occupa della manutenzione della rete pubblica di illuminazione.

A causare il crollo sarebbe stata la Croce portata in processione. Si è agganciata accidentalmente a un cavo d’acciaio ancorato abusivamente al palo della luce.

“È stata probabilmente una sollecitazione molto violenta e prolungata a provocare il cedimento del palo”, si legge in comunicato ufficiale dell’azienda. Il sostegno, prosegue la nota, presentava “tracce di corrosione compatibili con l’età (all’incirca quarant’anni) ma non tali da pregiudicarne la stabilità e giustificarne la caduta”.

Sul palo della luce erano stati invece ancorati abusivamente un cavo di acciaio zincato e un cartellone pubblicitario. Sarebbe stato proprio il cavo d’acciaio a agganciarsi alla croce, portata in processione su un automezzo.