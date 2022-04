Ucraina, l’ISIS vuole approfittare della guerra, l’appello: «Attaccate Europa ora»

L’ISIS vuole approfittare della guerra in Ucraina per attaccare l’Europa. Lanciato un appello ai jihadisti.

Con tutti gli occhi puntati sull’Ucraina e la guerra con la Russia, l’ISIS lancia un appello ai jihadisti per attaccare l’Europa.

L’appello

«Annunciamo, con l’aiuto di Dio, l’inizio di una battaglia benedetta per rivendicare i due sceicchi Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi e Sheikh al-Muhajir Abu Hamzah al-Qurayshi» ha detto Abu Omar al-Muhajir. È lui il nuovo portavoce dell’ISIS ed ha lanciato questo appello tramite il canale di messaggistica Telegram.

L’appello è rivolto a tutti «i leoni del Califfato e ai combattenti dello Stato islamico». L’invito è quello di attaccare l’intera Europa e di farlo «duramente» così da «causare dolore e terrorizzare».

Nel messaggio diffuso dal portavoce dell’ISIS, vi è anche la speranza che la guerra in Ucraina non termini subito, ma che duri «fino a quando non verranno bruciati i crociati e distrutti i loro territori».