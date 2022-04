Bonus mobili e elettrodomestici: cos’è, come funziona, chi ne ha diritto

Anche per il 2022 ci sarà il bonus mobili ed elettrodomestici. La spesa massima detraibile è stata riportata a 10 mila euro.

Indicato col termine “Bonus mobili 2022”, consiste in una detrazione Irpef del 50%.

Confermato anche per tutto il 2022 il bonus mobili e elettrodomestici. Si tratta dell’agevolazione per l’acquisto e la sostituzione di apparecchi elettrici e arredi. Ma chi ne ha diritto? A quanto ammonta? E come ottenere la detrazione Irpef sulla base delle linee guida dell’Agenzia delle Entrate?

Che cosa è il bonus mobili ed elettrodomestici

È un incentivo conosciuto semplicemente col termine “Bonus mobili 2022“. Consiste in una detrazione Irpef del 50%. Questa viene riconosciuta a chi acquista arredi per un immobile in corso di ristrutturazione. Oltre all’arredamento, è possibile avere l’incentivo anche acquistando grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore a A+. La detrazione per modelli di classe A è possibile solo nel caso di forni e lavasciuga.

Qual è la spesa massima detraibile?

Si può detrarre una spesa massima fino a 10mila euro. Con la Legge di Bilancio 2022 il bonus è stato ridimensionato. Il limite è stato riportato al valore in vigore nel 2020, mentre nel 2021 il limite detraibile era stato alzato a 16 mila euro. É stata confermata la possibilità di usufruire della detrazione fiscale anche per i prossimi due anni (2023 e 2024). A fine anno pero il tetto massimo si ridurrà ulteriormente. Su 5 mila euro di spesa sarà possibile recuperare solo il 50%. Potrà godere della detrazione arredi soltanto chi esegue interventi edilizi ammessi al relativo sconto fiscale. Tre la spese che ne danno diritto ci sono, oltre all’acquisto del bene, anche le spese di trasporto e montaggio.

Chi può beneficiare del bonus?

Può accedere alla detrazione fiscale arredi 2022 sia il proprietario dell’immobile da ristrutturare, sia chi gode di un altro diritto reale di abitazione. Dunque anche i locatari, gli usufruttuari, i nudi proprietari o chi detiene il comodato d’uso, a patto che siano questi soggetti a sostenere effettivamente le spese sia della ristrutturazione che dell’acquisto di arredi o elettrodomestici.

Come avere la detrazione?

Per avere la detrazione fiscale del 50% il contribuente dovrà conservare i documenti che attestano l’acquisto e le ricevute di pagamento. Dovrà poi consegnarli al commercialista o al Caf in fase di dichiarazione dei redditi. Le spese del 2022, per esempio, dovranno entrare nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno. Sulla somma spesa (fino a un massimo di 10 mila euro) sarà applicata una detrazione del 50%. La detrazione sarà dilazionata in dieci rate di identico importo. Come alternativa al rimborso bonus mobili e elettrodomestici nella dichiarazione dei redditi, il soggetto che ha sostenuto la spesa potrà scegliere lo sconto in fattura oppure la cessione del credito a banche e intermediari.