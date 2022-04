Le miglia inutilizzate valgono di più: ecco come

Estesa fino al 31 gennaio 2023 la validità dei punti accumulati e non utilizzati sul conto più amato da tutti i viaggiatori!

Il Programma Millemiglia permette agli oltre 6 milioni di iscritti di accumulare e spendere punti, e grazie alle numerose partnership, di usufruire di offerte altrimenti irraggiungibili.

Fino al 31 dicembre gli utenti potranno accumulare punti, spendibili fino alla fine del mese seguente, alla stessa data è stata estesa anche l’appartenenza ai Club Ulisse, Freccia Alata e Freccia Alata Plus e la possibilità di ottenere Voucher sconti sugli autonoleggi Avis.

COME GUADAGNARE MIGLIA

Guadagnare Miglia, grazie alle numerose collaborazioni che il programma può vantare, è semplice e sicuro, un’ampia scelta tra viaggi, noleggi auto, taxi, shopping e polizze assicurative.

È possibile accumulare punti viaggiando con Air France, con KLM Royal Dutch Airlines e con Middle East Airlines, con una scelta tra più di duecento destinazioni in tutto il mondo, oppure usufruendo dei servizi offerti dalle più di quaranta aziende partner del programma per coprire ogni necessità del viaggio: dal pernottamento grazie ai soggiorni Booking.com ed alle straordinarie catene alberghiere affiliate; al trasporto, con una varietà di possibilità senza precedenti: dai voli executive e privati con il partner Avionord, ai noleggi auto del gruppo Avis Budget Group, ai parcheggi in città e negli aeroporti, per arrivare ai taxi operativi in tutta Italia; al tempo libero, di fatto è possibile fare shopping da Fidenza Village o Land of Fashion oppure addirittura sottoscrivere polizze assicurative non esclusivamente relative al viaggio.

Da pochissimo inoltre il Programma ha intrapreso una collaborazione con Air Europa, compagnia aerea del gruppo turistico Globalia e partner dell’alleanza internazionale SkyTeam , grazie alla quale gli utenti possono accumulare miglia su oltre 60 destinazioni raggiunte dalla compagnia spagnola, verso Spagna – isole comprese – Europa, Sud America e Nord America. Tra le partnership più allettanti c’è sicuramente quella con il Gruppo lastminute.com, più di 400 compagnie aeree tra le quali scegliere, più di duecento paesi in tutto il mondo e un milione e mezzo di strutture ricettive senza dimenticare gli imperdibili pacchetti volo+hotel.

L’Estate oramai è alle porte e non esiste occasione migliore per tornare a godere delle rumorose ed “affollate” vacanze!