Cade sull’arnia e le api lo attaccano: morto un apicoltore

La vittima dell’incidente è un apicoltore di Urbino. L’uomo è presumibilmente caduto sulle arnie e le api lo hanno attaccato provocandone la morte.

Un uomo di 66 anni è stato attaccato da uno sciame d’api dopo essere caduto sulle arnie del suo allevamento. Il fatto è avvenuto a Urbino nella tarda mattina di ieri, il corpo della vittima è stato rinvenuto dalla moglie e dal figlio verso le ore 13, preoccupati perché non vedevano tornare l’uomo.

Nonostante fosse un apicoltore e indossasse la tutta protettiva, gli insetti si sono accaniti duramente contro di lui, forse fino a provocargli un attacco cardiaco. La famiglia non è riuscita a recuperare il corpo, ragion per cui hanno chiamato prima l’ambulanza nella speranza di salvarlo e poi i carabinieri.

I pompieri sono intervenuti sul posto per liberare il cadavere dallo sciame, anche uno di loro è stato punto più volte in un occhio ma le sue condizioni non sembrano essere gravi.