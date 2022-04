Incidente in un’azienda agricola: muore bimbo di 2 anni

La tragedia ieri sera a Saluzzo nel Cuneese. Un bimbo di due anni è morto a causa delle gravi lesioni, riportate in quello che, dalle prime informazioni, sarebbe stato un incidente con il trattore.

I parenti del bimbo lo hanno portato ieri sera al Pronto Soccorso dell’ospedale di Saluzzo in condizioni molto gravi.



Vano il tentativo dei medici di salvargli la vita. I carabinieri di Saluzzo stanno indagando sull’accaduto. Una prima ipotesi, in fase di accertamento, farebbe risalire la causa della morte ad un incidente tra le mura dell’azienda agricola di famiglia.

L’incidente è avvenuto in una azienda agricola di via Creusa, sulla collina di Saluzzo. Dal racconto dei famigliari, il bimbo sarebbe salito a bordo di un trattore che poi si sarebbe mosso finendo in una scarpata. Il racconto è ora al vaglio dei carabinieri, e della magistratura, che dovranno far luce sulla dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni, i famigliari non hanno chiamato il 112, ma hanno caricato il bimbo in auto per portarlo al pronto soccorso cittadino, dove è arrivato ormai morto.