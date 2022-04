Muore a 58 anni l’imprenditore Toni Bianchi “Millepanini”

L’uomo ha perso la vita a causa di un tumore. È stato uno tra i più noti pr e organizzatori delle serate romane

Ha perso la vita a 58 anni, a causa di un tumore che aveva da tempo, Toni Bianchi, imprenditore, detto “Millepanini”. A renderlo noto è Dagospia, che lo ricorda con una serie di foto. Bianchi era uno dei più noti pr e organizzatori delle notti romane, ex giocatore di baseball e padrone per molti anni del “Maison” sito a Roma, nei pressi di piazza Navona.

Il nickname “Millepanini” è dovuto a Bianchi stesso, a cui piaceva auto ironizzare sul proprio peso. «Ti ho conosciuto che il pomeriggio strappavamo i biglietti al Mais, anzi tu strappavi i biglietti e io portavo gente con Luca e passavamo il tempo con Massimo, Giancarlino, Corrado e tanti amici», sono le parole del cantautore Marco Conidi, dedicate a Bianchi.

«Mi hai visto fare i primi passi importanti. Chiamavi mia figlia solo Azzurra perché ti rimaneva impresso sto nome, e quando apristi il tuo primo locale ” Il Clochard ” mi chiamasti subito per farmelo vedere… poi da lì ne hai aperti e chiusi tanti ma io dovunque eri avevo sempre le porte aperte; con me sei sempre stato di una gentilezza squisita e pure qualche cazzata diventava secondaria. Sto tempo maledetto con queste chiusure ha fatto fare vite recluse a tanti di noi, ti ho lasciato a Piazza dei Ponziani proprio dove avevo abitato… Non sapevo neanche che tu stessi male e ora ho lo stomaco attorcigliato. Credo che ora già starai organizzando feste incredibili lassù e ci sarà la fila per venire da te… Mo Millepanini li puoi mangiare veramente senza più prendere un grammo. Buon Viaggio Amico Mio e falli divertire Tutti come hai fatto con noi», ha chiosato Conidi.

Bianchi era noto nelle notti romani dagli anni ’70, organizzatore di eventi a Roma e non solo. Da molto tempo era malato di tumore e purtroppo ultimamente la malattia è peggiorata.