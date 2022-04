Giallo sul ritrovamento nella notte di Pasqua: mamma e figlia di 8 anni trovate nude in auto abbandonata

Giallo sul ritrovamento nella notte di Pasqua: mamma e figlia di 8 anni trovate nude in un auto parcheggiata poco lontano dall’autostrada. Le due sono residenti a Brescia, si indaga per ricostruire quanto accaduto.

La scorsa notte, un uomo ha ritrovato all’interno di una Opel abbandonata in zona Darsena, poco distante dall’uscita autostradale, una donna e sua figlia completamente nude e in evidente stato confusionale. Le due, che pari abitino a Brescia, sono ora ricoverate presso l’ospedale di Pisa per accertamenti. Gli inquirenti stanno cercando di capire come siano finite in Toscana e cosa sia successo quella notte. “Mai fatto un intervento simile“, hanno raccontato i sanitari che le hanno portate al pronto soccorso.

Cosa è successo nella notte di Pasqua

È giallo sul ritrovamento avvenuto nella notte di Pasqua, in zona isolata di Pisa. I soccorritori hanno trovato scoperto, nella loro auto, una donna e sua figlia di 8 anni abbandonate nude all’interno della loro auto. A lanciare l’allarme ai soccorsi è stato un uomo, un vigilante che stava sorvegliando la zona. Le due non avevano né cellulare, né abiti, né valigie, e sono state ritrovate in stato confusionale. Gli investigatori stanno indagando sul caso.

Mamma e figlia sono state ritrovate all’interno della loro Opel in zona Darsena, poco lontano dall’uscita dell’A12. A trovarle per primo un vigilante che stava in quel momento sorvegliando la zona, piena di attività commerciali e cantieri navali. La segnalazione alle forze dell’ordine è stata fatta intorno alle 2 di notte.

L’auto della donna, di circa 40 anni e residente a Brescia insieme alla figlioletta, era parcheggiata nei pressi del canale principale che collega Pisa a Livorno. Una volta raggiunte dal personale del 118, le due sono state portate immediatamente al Pronto soccorso, mentre erano in forte stato confusionale. Con loro non avevano niente: erano nude, senza cellulare e senza valigie. Si indaga per risalire ad eventuali tracce o segni di violenza. Ma non si esclude nessuna pista, nemmeno quella di un’eventuale setta religiosa.

Gli inquirenti stanno già visionando le immagini registrate dalle telecamere delle autostrade, oltre che quelle riprese dalle videocamere di sicurezza del quartiere. Mentre pare che non siano ancora riusciti a farsi raccontare nulla dalla donna. La madre, infatti, è ancora destabilizzata, troppo scossa dalla vicenda. Sia lei che la piccolina sono ancora ricoverate in ospedale per accertamenti, ma verranno ascoltate ancora per cercare di ricostruire quanto accaduto. La scientifica, nel frattempo, ha effettuato i primi rilievi sulla vettura. Si aspettano aggiornamenti.