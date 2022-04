Quad si ribalta e travolge bimbo di sei anni. Lo guidava un’amica di famiglia

Il mezzo, guidato da una 26enne amica di famiglia, stava percorrendo una strada di campagna. Poi improvvisamente la tragedia.

Il piccolo è stato schiacciato dal peso del fuoristrada. Per lui non c’è stato niente da fare.

Tragedia nel giorno di Pasquetta. È successo a Olevano Romano in provincia di Roma. Qui un bimbo di sei anni, Lorenzo Pizzuti, è morto, schiacciato dal quad su cui era in sella. Il mezzo si è ribaltato e col suo peso ha travolto il piccolo. Il drammatico incidente è accaduto in via Colle Conchi, una strada sterrata nella campagna romana.

Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti finora è emerso che il mezzo era guidato da un’amica di famiglia di 26 anni. La donna stava attraversando una strada di campagna. All’improvviso però ha perso il controllo del quad e il bimbo è morto davanti agli sguardi sconvolti dei genitori. Proprio oggi il piccolo Lorenzo avrebbe compiuto 6 anni.