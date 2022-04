Schianto nella notte: muore l’attrice Ludovica Bargellini, aveva lavorato con Sorrentino in «The Young Pope»

L’attrice ha perso la vita alla periferia sud della capitale. La sua auto è andata a sbattere contro un muro.

È deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Con Sorrentino il punto più alto della sua carriera.

Incidente mortale nella notte alla Montagnola, alla periferia sud di Roma. Nello schianto è morta Ludovica Bargellini, attrice di 35 anni. Nata a Pistoia ma residente a Roma, l’attrice ha perduto la vita nell’incrocio tra via Colombo e via di Grotta Perfetta. Qui verso l’una di notte la sua auto, una Lancia Y, si è andata a schiantare contro un muro. Non si esclude che a farle perdere il controllo del mezzo sia stato un colpo di sonno.

Aveva lavorato in «The Young Pope» con Sorrentino

Dopo essere stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, la donna è stata portata d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio. Ma è spirata pochi minuti dopo essere arrivata. Ancora sconosciute le circostanze dell’incidente stradale, di più diranno le videocamere di sorveglianza della zona.

Ludovica Bargellini aveva studiato come costumista al Centro sperimentale di cinematografia a Roma. Era molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. Aveva lavorato col regista Paolo Sorrentino nella famosa serie tv «The Young pope». Dopo il diploma da costumista aveva iniziato la carriera da attrice di teatro. Si era formata presso il Teatro Azione a Roma, con diversi workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta, Doris Hicks e altri. Si era poi specializzata alla scuola di recitazione «Jenny Tamburi», sempre a Roma, dove aveva approfondito la recitazione cinematografica.

Dal 2009 ha preso parte ai lungometraggi «Non c’è tempo per gli eroi» di Mugnaini, «Dylan Dog vittima degli eventi» di Claudio di Biagio e «Palato assoluto» di Francesco Falaschi. Per la televisione, oltre alla partecipazione alla serie con Sorrentino, ha prestato il volto a spot pubblicitari come Campari e Sky – Now Tv.