Minacciava l’ex-marito con la sua auto: donna fermata dai carabinieri

Sorpassi pericolosi, minacce di tamponamenti, strade contromano e figuracce al ristorante. Così una donna perseguitava il marito da cui si sta separando, almeno fino all’intervento delle forze dell’ordine.

Una donna è stata fermata in più situazioni dai carabinieri di Crema, sorpresa a tamponare, bloccare e aggredire con la sua automobile l’ex-marito alla guida del proprio mezzo. La responsabile si sta separando dall’uomo e ha messo in atto una vera e propria persecuzione che ha messo in pericolo sia lui che i guidatori nei paraggi.

I carabinieri le hanno intimato di stare a distanza dal marito a causa di queste manovre spericolate. Secondo quanto hanno riferito, a gennaio la signora ha minacciato l’ex di metterlo sotto dopo averlo seguito a bordo della sua macchina. La donna accelerava e poi frenava bruscamente un attimo prima di colpirlo oppure effettuava sorpassi a dir poco pericolosi. A febbraio ha addirittura imboccato una strada in controsenso per impedirgli il passaggio mentre, a marzo lo ha bloccato parcheggiando davanti alla sua auto, l’altra settimana lo ha inseguito minacciando di tamponarlo.

NON SOLO IN AUTO

Dalla strada gli atti persecutori si sono spostati in un locale, dove la donna ha lanciato all’ex-compagno un vassoio pieno di cibo davanti ad amici e conoscenti. Questo è stato l’ultimo gesto prima che l’uomo decidesse di denunciarla. A questo punto i carabinieri hanno imposto alla signora di evitare ogni contatto con il marito, anche verbale, e di rimanergli a distanza.