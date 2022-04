Meteo OGGI giovedì 21 aprile | maltempo generale

Nella giornata di OGGI giovedì previsioni meteo del 21 aprile. Al nord coperto e rovesci. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 21 aprile.

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse al pomeriggio su Piemonte, Emilia-romagna e Liguria, localmente anche a carattere temporalesco su quest’ultima regione, in estensione serale anche alle aree pianeggianti di Veneto e Lombardia.

Centro e Sardegna:

Molte nubi compatte su tutto il centro, con piogge diffuse sul settore peninsulare e temporali anche intensi sulla Sardegna in estensione serale anche alle regioni tirreniche peninsulari.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa con piogge sparse e locali temporali, tendenti a divenire diffuse dal pomeriggio, in intensificazione serale su Sicilia occidentale e Campania.

Temperature:

Minime in aumento sulle regioni centrali tirreniche peninsulari e su quelle meridionali, in diminuzione su alpi, prealpi ed appennino centrosettentrionale, stazionarie sul resto del paese; massime su Sardegna, pianura padana, Liguria e Toscana, nonché aree interne di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in aumento sul resto del paese.

Venti:

Forti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte sul ponente ligure; forti orientali con raffiche fino a burrasca forte sulla Sardegna, specie settore settentrionale in attenuazione serale. Forti da sud-est sulle regioni meridionali, con raffiche fino a burrasca forte , in estensione dal pomeriggio anche alle aree costiere di Campania, Lazio e Toscana; moderati orientali sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati tutti i bacini.