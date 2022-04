Imprenditore trovato morto nella sua abitazione, si indaga per omicidio

La pista principale è quella di una rapina finita in tragedia. L’uomo è stato trovato in casa, riverso in una pozza di sangue e con una grave ferita alla testa.

Si sospetta possa essere un tentativo di rapina andato male il motivo della morte Anselmo Campa, 56enne imprenditore di Bergamo, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri sera dalle due figlie nella sua abitazione nel centro storico della cittadina di Grumello del Monte.

L’uomo è stato trovato in una pozza di sangue con una profonda ferita al cranio. Le forze dell’ordine stanno indagando non escludendo nessuna pista, ma l’ipotesi più probabile rimane quella di un omicidio.