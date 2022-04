Il Natale di Roma: 2.775 anni di storia

Oggi per la Città Eterna è il compleanno numero 2.775. Romolo, l’undicesimo giorno prima delle Calende di maggio, prese un aratro e segnò dei solchi sulla terra del Palatino

Roma, nei suoi confini sacri, fino a quel momento immaginari. Cosi’ narra la leggenda, sostenuta da storici posteriori come Livio e, soprattutto, Varrone.

Oltre a loro anche l’importante astrologo romano, Lucio Taruzio Firmano, che sette secoli dopo, nell’86 avanti Cristo, tramite complessi calcoli, potè stabilire che il giorno del tracciato di Romolo era esattamente il 21 aprile del 753 a.C. lo stesso anno in cui si data la nascita della democrazia ateniese.

Si tratta di una data convenzionale, negli anni fortemente discussa da diversi storici, una data che comunque ha retto fino ad oggi e, di anno in anno, rammenta l’età della gloriosa Città Eterna.

Gli auguri dei politici

Si sono uniti agli auguri diversi politici e, naturalmente, il sindaco di Roma: Gualtieri.

Auguri a #Roma per il suo 2775° compleanno. Una festa per tutte le romane e tutti i romani che celebriamo con un ricco calendario di iniziative ed eventi gratuiti consultabili qui ▶️ https://t.co/lf2BTMFI4r Buon #NatalediRoma! pic.twitter.com/l12QIQNgQd — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) April 21, 2022

“Auguri a Roma per il suo 2775° compleanno. Una festa per tutte le romane e tutti i romani che celebriamo con un ricco calendario di iniziative ed eventi gratuiti. Buon Natale di Roma!”. Lo ha scritto, sui suoi canali social, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Simbolo di vita e pilastro di civiltà che va oltre il tempo.

Luce che sconfigge il buio di un mondo quasi privo di valori.

Con l’augurio che lo spirito di Roma riviva in tutti noi e ci guidi verso un futuro radioso. 2775 volte auguri Città Eterna.#21aprile #natalediroma pic.twitter.com/VXkUI2VRci — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) April 21, 2022

“Simbolo di vita e pilastro di civiltà che va oltre il tempo. Luce che sconfigge il buio di un mondo quasi privo di valori. Con l’augurio che lo spirito di Roma riviva in tutti noi e ci guidi verso un futuro radioso. 2775 volte auguri Città Eterna”. In un Tweet il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Buon compleanno #Roma, 2775 anni di storia.

Capitale di un Paese meraviglioso, città magica in cui ogni angolo nasconde un tesoro.#NatalediRoma2022 #NatalediRoma #21aprile pic.twitter.com/ENv1JVlRrM — Maria Elisabetta Alberti Casellati (@Pres_Casellati) April 21, 2022

“Buon compleanno Roma. 2775 anni di storia, Capitale di un Paese meraviglioso, città magica in cui ogni angolo nasconde un tesoro”. Sono gli auguri che la Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati posta per il Natale di Roma.

Ogni passo descrive un salto nella storia. Una bellezza senza tempo. Buon compleanno #Roma, da 2775 anni centro del mondo.#21aprile #natalediroma pic.twitter.com/213OccyLwW — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 21, 2022

“Ogni passo descrive un salto nella storia. Una bellezza senza tempo. Buon compleanno Roma, da 2775 anni centro del mondo. È il tweet di Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia, in occasione del Natale di Roma.

Ricco calendario di eventi

“Il Natale di Roma è l’occasione per rendere omaggio alla Capitale e riscoprirla in tutta la sua bellezza. Una data importante per #Roma, che con le sue 2775 candeline racconta non solo la lunga e ricca storia della Capitale, ma segna anche un punto di partenza per un futuro nuovo fatto di opportunità da cogliere e progetti concreti da realizzare a favore delle cittadine e dei cittadini”. Il post su Facebook del gruppo capitolino Pd.

“La nostra amata città festeggia il compleanno con un calendario ricco di eventi: visite guidate, appuntamenti didattici, inaugurazioni, mostre, concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. E poi, ingresso gratuito ai Musei in Comune Roma, mostre comprese, all’area archeologica del Circo Massimo e al Mausoleo di Augusto”