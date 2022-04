Prende a coltellate moglie e figlia di 17 anni, poi tenta di suicidarsi

Questa mattina durante un litigio familiare un uomo ha ferito la moglie e la figlia, poi ha cercato di uccidersi.

Sono finiti tutti e tre in ospedale in gravi condizioni: le ferite più pesanti per i due genitori.

Stamattina a Ladispoli una lite di famiglia è finita nel sangue. È successo in via Milano. Qui una famiglia di tre persone – marito, moglie e figlia – è stata trovata a casa priva di sensi e con ferite di arma da taglio. Si tratta di Fabrizio Angeloni, 49 anni, della moglie di 48 e della figlia di 17 anni.

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, l’uomo avrebbe accoltellato la moglie e la figlia 17enne. Poi avrebbe cercato di togliersi la vita. I tre sono stato trasportati d’urgenza in ospedale: l’uomo con elisoccorso al Gemelli, la moglie al San Camillo e la figlia al Bambin Gesù di Polidoro.

Ancora non sono chiare le circostanze del fatto, avvenutaostamattina attorno alle 7:45. A dare l’allarme è stato un vicino. Sono poi intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Tra i tre feriti, la meno grave è la figlia di 17 anni.