Ferrari, ritirare 2.200 auto a causa di un problema ai freni

Un problema ai freni costringe la casa di Maranello a ritirare migliaia di auto sportive di lusso.

Di questo passo falso ne risente anche la Borsa: il titolo Ferrari, infatti, perde quasi il 3%.

Brutte notizie in casa Ferrari che si è vista costretta a ritirare, in Cina, 2.200 auto sportive di lusso a causa di un problema ai freni.

A comunicarlo è l’Authority cinese e conferme sono successivamente arrivate anche dalla Ferrari stessa. «La sicurezza dei nostri clienti è una priorità» fa sapere la casa di Maranello.

Il componente difettoso è il tappo del serbatoio del liquido dei freni e ad essere coinvolte solo le serie 458 e 488. Problema che non riguarda solo la Cina, ma è a livello mondiale.

Queste auto potrebbero aumentare il rischio di perdite di liquido dei freni, fanno sapere da Maranello, e di conseguenza «registrare una riduzione delle prestazioni di frenata o di guasti ai freni». Il ritiro delle Ferrari interessate non sarà immediato, ma partirà il 30 maggio. E, anche per questo motivo, si invitano i proprietari dei veicoli di guidare con cautela e, nel momento in cui dovesse accendersi la spia che segnala un livello basso dei liquidi, di non proseguire ma di fermarsi e di chiamare immediatamente un carro attrezzi.