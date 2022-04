La scomparsa di Maddie: dopo 15 anni incriminato il tedesco che lavorava all’hotel

Un caso lungo e complesso che la polizia non fu in grado di risolvere. Oggi la giustizia ha incriminato ufficialmente un cittadino tedesco con precedenti per pedofilia e violenza sessuale, per la scomparsa e presunta morte della piccola Maddie

A distanza di 15 anni dalla scomparsa di Madeleine McCann, una bambina di appena 3 anni, avvenuta in Portogallo nel 2007, inizia a farsi luce sul mistero con risvolti a dir poco inquietanti fatti di violenza e abuso sessuale.

La giustizia portoghese ha ufficialmente incriminato il tedesco Christian Brueckne, un uomo di 44 anni che all’epoca del fatto lavorava nell’albergo di Praia de Luz in Portogallo dove la piccola Maddie si trovava insieme ai suoi familiari. Brueckne si trova in prigione in Germania per lo stupro di una donna americana di 72 anni avvenuto nel 2005, e pare abbia confessato il rapimento della bambina ai compagni di prigione.

UNA PISTA OSCURA

Gli investigatori tedeschi sospettavano dell’uomo dal 2020, alcune prove come i tabulati telefonici dell’albergo risalenti alla sera della scomparsa sembravano indirizzare verso il sospettato, ma finora non c’erano ancora abbastanza indizi per una pista concreta. Brueckne era stato sospettato sin da subito a causa dei suoi precedenti per pedofilia, abusi sessuali e spaccio di droga. Ma l’uomo si definiva “un perseguitato dalla polizia” e non c’erano abbastanza prove a suo carico sul questo caso.

I genitori della bambina, i medici inglesi Kate e Gerry, furono condannati nel 2007 ma poi assolti l’anno successivo per la scomparsa. In Portogallo il limite di indagine sui casi di omicidio è di 15 anni, è possibile immaginare dunque che l’incriminazione di Brueckner sia avvenuta per evitare la prescrizione del caso.

COSA AVVENNE QUELLA SERA?

Secondo quanto affermato da alcuni testimoni, la sera della sparizione di Maddie, i suoi genitori stavano cenando insieme ad alcuni amici nel ristorante dell’hotel mentre la bimba e i suoi fratelli stavano dormendo in una delle stanze accanto alla sala. Gli adulti facevano a turno per controllare i bambini ogni 15 minuti, ma in uno spazio di tempo Maddie era sparita. La possibilità che sia viva ancora oggi è praticamente nulla.