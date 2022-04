Vladimir Putin ha il cancro? Gli indizi nell’ultimo incontro con Shoigu [VIDEO]

Vladimir Putin ha il cancro? Il video dell’ultimo incontro con il ministro della Difesa, Sergei Shoigu mostrerebbe diversi indizi sul suo stato di salute.

Come riportato dai vari media internazionali, lo stato di salute di Vladimir Putin pare sia stato nuovamente messo in discussione. In un recente video, infatti, il presidente russo è stato immortalato mentre si teneva saldamente stretto a un tavolo, con un’espressione pesante e una postura rigida, immobile su quella poltrona in legno. La clip mostra infatti l’ultimo incontro che il presidente ha tenuto con il ministro della Difesa, Sergei Shoigu – che gli sedeva accanto. Una clip, questa, che fatto tornare a galla diverse teorie (e speculazioni), secondo le quali Putin sarebbe malato già da tempo, e che le sue condizioni di salute siano ulteriormente peggiorate da quando ha lanciato l’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio.

L’espressione e la posizione rigida di Putin

Nell’ultimo incontro, Putin e Shoigu si sono incontrati per discutere della strategia militare russa a Mariupol, che lo stesso presidente ha già definito un “successo”. Tuttavia, gli spettatori più che alle parole del capo del Cremlino, pare si siano maggiormente concentrati sul suo aspetto fisico, apparso poco in salute e a quanto pare anche preoccupante.

Nel video che ha registrato l’incontro, Putin viene visto afferrare con una certa rigidità il tavolo che lo separa da Shoigu, quasi a volersi sostenere. Inoltre, anche la sua posizione sulla sedia sembra rigida e impacciata, tutt’altro che rilassata. Tanto che sembra persino cercare di aumentare la distanza tra lui e il suo interlocutore. Alla luce di tali immagini, si è nuovamente diffusa la teoria sul suo pessimo stato di salute, e per la quale sarebbe affetto da una qualche malattia. Dal canto suo, Mosca già qualche settimana fa aveva negato quanto dichiarato da The Moscow Times – ovvero che il presidente avesse subito un intervento chirurgico per un probabile cancro alla tiroide.

Is this just me or Putin really looks less healthy and sound with each and every day of the war?

I can see a drastic difference between now and late February. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 21, 2022

Vladimir Putin ha il cancro?

Ma è in effetti proprio questa la domanda che si pongono da tempo diversi media internazionali. In particolare, secondo quanto spiegato da The Scotsman, ad avanzare una simile ipotesi è stato di recente anche un alto ammiraglio della Royal Navy. Lo scorso mese, mentre teneva un discorso ai bambini della Portsmouth Grammar School, l’ex allievo e contrammiraglio veterano delle Falkland Chris Parry ha dichiarato: “Durante gli incontri ha sempre optato per tavoli molto lunghi. Credo inoltre che il suo sistema immunitario sia depresso, in questo momento, ed è per questo che va sempre di fretta”.

Dal canto suo, The Daily Star ha già citato (sempre lo scorso mese) una fonte anonima dell’intelligence statunitense, a sostegno delle affermazioni sulla salute di Putin. La fonte avrebbe spiegato che il volto “gonfio” e “paffuto” del presidente, che è possibile notare negli scatti più recenti, sia in realtà dovuto a un effetto che ha affermato che la sua “faccia gonfia”, vista in fotografie recenti, è un effetto collaterale provocato da farmaci chemioterapici o steroidi.

“In passato lo abbiamo visto sorridere, ma in questo 2022 ci sono poche foto in cui sembra felice. Il suo sguardo, che sembra sempre arrabbiato, suggerisce sofferenza, dolore. Riteniamo che sia malato, e che tema il Covid: perché tiene sempre a grande distanza il suo staff”, avrebbe spiegato la fonte americana. In effetti, anche la sua ultima apparizione datata 12 aprile, e tenutasi al cosmodromo, era stata organizzata così da evitare ogni tipo di contatto con altre persone. Da sottolineare, però, è che per il momento si può parlare soltanto di speculazioni e teorie, dato che nessuna comunicazione ufficiale è mai pervenuta dal Cremlino o da fonti realmente vicino ad esso.