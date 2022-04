Coppia sequestrata per 24 ore riesce a scappare dalla finestra

Legati e torturati in una casa in provincia di Bergamo, 4 arresti

I carabinieri di Bergamo hanno messo in manette 4 persone, due marocchini e due tunisini, come chiesto dalla Procura per aver sequestrato, tra il 15 e 16 marzo 2022 a Romano di Lombardia (Bergamo), una coppia marocchina, un uomo di 21 e una donna di 35 anni che vivono a Capriate San Gervasio.

Le vittime, come afferma l’accusa, sono state legate e torturate per quasi 24 ore poiché accusate di aver rubato 16mila euro alla donna arrestata. In seguito a un giorno di torture, lasciati soli, i due sono riusciti a fuggire da una finestra.

Stamattina, il marocchino che gestisce la casa di Romano di Lombardia dove è occorso il sequestro, è stato arrestato mentre la donna e altri due uomini sono finiti ai domiciliari nelle loro case di Bergamo e Brescia.