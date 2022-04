Party dello stupro, 4 ragazzi abusano di una 16enne ubriaca e poi postano tutto sui social

Due membri del branco sono minori. Finita sotto inchiesta una coetanea che avrebbe detto alla vittima:«Non denunciarli, tu eri consenziente»

Quattro ragazzi hanno violentato una ragazza di 16 anni ubriaca a una festa a Roma, nel quartiere San Paolo. Uno di questi, 17 anni, ha ripreso tutta la scena con il telefono e poi ha postato tutto su una chat whatsapp chiamata “I mercenari del vicolo“, di cui sono parte ragazzi tra 14 e 20 anni.

I filmati vengono eseguiti in un appartamento. La proprietaria ha 18 anni e ha organizzato un party a base di alcolici. È il 7 febbraio 2021 e al party ci sono sei persone, inclusa la vittima. Il resto del gruppo, per gli inquirenti, sono diventati “carnefici”.

Due minori e due maggiorenni sono accusati di stupro. Inoltre, tra le persone indagate, c’è anche l’amica 18enne, accusata di favoreggiamento. Avrebbe provato a coprire i 4 cercando di convincere l’amica, che quella sera era ubriaca, di essere consenziente, invitandola a non denunciarli.

Si tratta di una vicenda che ricorda le violenze di Capodanno a Roma, occorse contro una 17enne il 31 dicembre 2020.

Come riporta La Repubblica, «mi sono sentita come un oggetto», ha detto la ragazza agli inquirenti. «Dopo che ha finito uno di loro è arrivato un altro, come un via vai. So solo che non volevo farlo con loro, perché ero ubriaca e loro non mi piacevano».

Quella notte alla festa, si era bevuto parecchio. La 16enne racconta agli investigatori di essere astemia, ma di aver preso parte ugualmente a un gioco di bevute: «Hanno incominciato a fare il “beer pong”, ci stanno tanti bicchieri, tu butti la palla e se becchi il bicchiere lo bevi. Io ne avevo beccati tanti quindi ho bevuto…».

Il racconto della vicenda continua:«Anche loro avevano bevuto e come me erano ubriachi, anzi penso che loro capivano un po’ di più perché sono abituati». La ragazza ha ricordato che dopo aver bevuto, «andavo a sbattere da tutte le parti. Mi sono ritrovata a letto perché volevo dormire, mi sono ritrovata lui che mi baciava e che ci provava…».

Gli inquirenti hanno ricostruito che la 16enne, quella notte, «ingerisce una quantità di alcolici tale da essere trasportata da uno dei ragazzi, dopo aver subito atti sessuali, come un corpo morto, da una stanza fino al bagno, per essere immersa in una vasca piena d’acqua, ragionevolmente per farle riprendere conoscenza, e dove viene nuovamente coinvolta in atti sessuali».

Ma a raccontare ancora dettagli scioccanti in merito a quel 7 febbraio è l’amica 18enne che ha organizzato il festino. La ragazza, che è anche proprietaria dell’appartamento, prova a ridimensionare quanto occorso davanti agli investigatori: «Lei barcollava si vedeva che era parecchio brilla, in ogni caso mi sembrava comunque presente a se stessa».

La ragazza, in quei giorni, si confida con una compagna di scuola e le racconta cosa è successo quella notte:«mi viene proprio da deprimermi perché ho le immagini di quello che mi hanno fatto quella sera. Ci penso sempre più non vorrei venire a scuola però per non fare assenze vengo».

Intanto, i filmati in cui è ripresa mentre abusano di lei cominciano a circolare. A far girare quei video è uno dei minorenni presenti quella sera, perché lo invia a una chat in cui ci sono 15 ragazzi.

In privato, più tardi, chatta su whatsapp con un suo amico:«Pe ditte ce stava sta pischella che era venuta. A Fra sta pischella se l’è scopata prima un mio amico, poi io, poi un altro, poi se la semo, poi se la semo fatta in due nella vasca, poi se l’è riscopata” di nuovo un altro “poi io….poi nun s’è capito un ca…». La persona con cui si scrive gli fa addirittura i complimenti ma anzi, replica, come riportano gli investigatori:«L’interlocutore risponde divertito rammaricandosi per non essere stato presente».

Al 17enne non salta minimamente in mente che si possa essere trattato di abusi. Il fatto che la ragazza avesse bevuto al punto di ubriacarsi e fosse divenuta vulnerabile non è mai oggetto di dibattito. Ma il 17enne si rende conto che in effetti la serata aveva preso una piega alquanto insolita:«Quello che è successo, tu manco te immagini, cioè so successe cose…. oddio».