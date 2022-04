Taxi furbetto: fa percorso più lungo ma cliente lo denuncia

Il tassista ha cercato di allungare il percorso per prendere più denaro dal cliente, che però lo ha denunciato. Ecco cos’è successo

Il tassista ha tentato di fare il furbo, allungando il percorso per far sì che il suo compenso aumentasse. Forse pensava che il cliente non fosse di Milano, e invece era un milanese che ha compreso subito il trucchetto del percorso più lungo che da corso Buenos Aires doveva raggiungere via Bergognone.

Ha quindi sporto denuncia ai vigili e al Comune e ora è stata aperta un’indagine, con una commissione che ha preso in esame il percorso fatto dal tassista e ha ascoltato anche la difesa del taxista per comprendere meglio cosa sia successo.

Dopo gli accertamenti del caso, il tassista si è beccato una punizione poiché il suo atteggiamento è stato valutato «gravemente scorretto nei confronti dell’utente». La punizione consiste nella sospensione della licenza per tre giorni, 8 euro da ridare al cliente e dovrà sostenere le spese del procedimento.