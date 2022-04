15enne prende la bici e sparisce. Gli ultimi messaggi:«Sono in pericolo»

La famiglia di Ahmed Jouider è disperata. Il ragazzo è sparito da Mortise, in provincia di Padova, giovedì 21 aprile e non si hanno più sue notizie

I familiari del 15enne marocchino Ahmed Jouider sono disperati perché il ragazzo è sparito da giovedì 21 aprile ore 21:45 da Mortise, in provincia di Padova e dalla mezzanotte dello giorno non si sa più niente di lui.

Il ragazzo ha preso la sua bici rossa con un cestino ed è scomparso. «È uscito normalmente di casa, ma non sappiamo più nulla. Il suo cellulare risulta spento dalla mezzanotte, lo abbiamo chiamato tante e tante volte, abbiamo inviato messaggi ma nulla. La sua ragazza, che vive in zona Cadoneghe, ci ha contattato. Ci ha mandato gli screenshot della serie di messaggi che Ahmed le ha mandato dopo essere uscito di casa.

Le raccontava di temere per la sua incolumità, di aver ricevuto minacce molto pesanti e le diceva praticamente addio, ma senza fare nessun accenno ai motivi della sua angoscia. Non si è capito quali sono i problemi che lo stanno affliggendo. Lei ha subito risposto dapprima chiedendogli se stesse scherzando, ma senza ricevere una risposta. Allora si è preoccupata chiedendo cosa stesse succedendo, dove si trovava ma anche in questo caso non ha più ricevuto risposte», ha detto la sorella.

Ai familiari, ha detto:«vi voglio bene non preoccupatevi, e anche noi abbiamo provato a contattarlo di continuo da quel momento ma non ci ha mai risposto. Dalla mezzanotte il telefono risultava spento non raggiungibile e non è stato più riacceso. Siamo disperate». La sorella, addolorata, racconta ancora:«Prima di uscire ha fatto una cosa strana ma stavo guardando la tv e sul momento non ci ho fatto caso, mi ha abbracciato e mi ha baciato sulla fronte poi è uscito. Abbiamo atteso con la preoccupazione che cresceva e la speranza di vederlo rientrare ma il tempo passava. Ahmed non rispondeva al telefono e non rientrava a casa, alle 3 abbiamo avvisato i carabinieri e da allora non abbiamo più notizie».

Dall’inchiesta risulta che l’ultima rilevazione del cellulare del ragazzo lo localizzi in via Madonna del Rosario, nel quartiere Torre. Madre e sorella hanno fatto un appello su Facebook dando ulteriori dettagli su cosa indossava quando è uscito di casa: felpa nera con banda grigia, pantaloni tuta neri. Poi hanno lasciato un numero da contattare in caso qualcuno abbia notizie del ragazzo: 3884286326.

«Abbiamo lanciato l’appello sui social ma abbiamo anche affisso volantini in tutto il quartiere, chiesto agli amici ma nessuno di loro l’ha visto giovedì sera. Ahmed frequenta regolarmente l’istituto Bernardi, è un ragazzo tranquillo, non beve, non fuma e non frequenta persone o compagnie cattive. Non sappiamo spiegarci cosa possa essere accaduto per dire praticamente addio», ha chiosato la sorella del 15enne.