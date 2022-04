Presa a coltellate dal padre, 17enne ai soccorritori:«Salvate solo mamma, non lui»

Un vicino ha udito la frase pronunciata da Sofia, 17enne accoltellata dal padre a Ladispoli (Roma), e ha raccontato ogni cosa ai carabinieri

Un vicino di casa della 17enne che è stata accoltellata dal padre a Ladispoli, in provincia di Roma, ha sentito una frase pronunciata dalla ragazza rivolta ai soccorritori che erano giunti sul posto, che poi ha provveduto a raccontare ai carabinieri.

«Aiuto, aprite, papà ci vuole uccidere. Salvate solo mamma, non lui», avrebbe detto la ragazza a chi è intervenuto. Fabrizio Angeloni, 48 anni, padre della 17enne, aveva assalito la moglie, Silvia Antoniozzi, 49 anni, e Sofia aveva tentato di difendere la madre.

Il padre dopo aver colpito la moglie con due coltellate a torace e addome, aveva cercato di uccidersi. Nel frattempo, il gip di Civitavecchia (Roma), ha dato convalido per l’arresto di Fabrizio Angeloni, accusato di doppio tentato omicidio.

Sofia è ricoverata al Bambin Gesù a Roma, dove la tengono sotto costante monitoraggio. Non rischia la vita, mentre le condizioni di sua madre destano timori. La donna era giunta al San Camillo di Roma in condizioni molto serie, a causa delle molteplici lesioni che hanno colpito i suoi organi e i medici hanno optato per un intervento urgente.