71enne perde la vita schiacciato dal rimorchio della motozappa

Dramma a Cetraro, in provincia di Cosenza, dove un uomo di 71enne è deceduto dopo che il rimorchio di una motozappa lo ha schiacciato.

L’anziano era un poliziotto in pensione e stava lavorando in un suo terreno, quando all’improvviso, per ragioni su cui si dovrà fare chiarezza, la motozappa si è ribaltata e l’uomo è rimasto schiacciato.

Purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili, non c’è stato niente da fare, tant’è che i medici hanno solo potuto constatare la morte del 71enne. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno investigando sull’accaduto.