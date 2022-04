Addio a Donna Assunta Almirante: muore all’età di 100 anni

Donna Assunta era la vedova di Giorgio Almirante, leader storico del Movimento Sociale, che il 14 luglio 2021 aveva spento 100 candeline

Donna Assunta Almirante si è spenta oggi, martedì 26 aprile, all’età di 100 anni (compiuti il 14 luglio 2021). Assunta era la vedova di Giorgio Almirante, storico capo del Movimento Sociale.

Il suo nome prima di sposarsi era Raffaella Stramandinoli, nata a Catanzaro e, come scriveva di lei Tommaso Labate, «per decenni è stata la regina madre della destra italiana, dispensatrice di ammonimenti e suggerimenti, stroncature feroci e carezze amorevoli, santa protettrice di carriere politiche e burbera censora di ogni atteggiamento liberticida, lei che libera lo è stata per una vita intera».

È stata sempre una voce critica nell’ambito della destra e non ha mai smesso di seguire la politica del nostro Paese, come prova un’intervista che rilasciò a Fabrizio Caccia, in cui, 5 anni fa, sottolinea come vi fosse «carenza di uomini veri come era Giorgio. E pure Berlinguer».

Donna Assunta e Giorgio Almirante si incontrarono nel 1952, quando lui era deputato. Tra i due fu subito amore e lei, già sposata, lasciò il primo marito, il marchese Federico de’ Medici, con cui aveva tre figli. Dall’unione con Almirante nacque, nel 1958, Giuliana, che l’ex marito decise tuttavia di riconoscere per evitare che la bambina potesse avere dei problemi.

Il marchese de’ Medici successivamente morì e nel 1969, Assunta e Giorgio si sposarono. Una vicenda che condusse Assunta a schierarsi a favore del divorzio quando si tenne il referendum su questo tema nel 1974.

Nel 1987, appoggiò in modo convinto l’ascesa alla segreteria del Movimento Sociale Italiano di Gianfranco Fini, mentre in seguito criticò Pino Rauti. Nel 1995 si schierò contro la svolta di Fiuggi da cui venne fondata Alleanza Nazionale e per lei quell’azione rappresentò una sorta di tradimento da parte di Fini. Prese infine parte alla Costituente della Destra di Francesco Storace, ma fu molto critica riguardo alla fusione di Alleanza Nazionale e Forza Italia nel Pdl.

Al suo fianco fino alla fine la figlia Giuliana, con la quale aveva concordato un ritiro dalla vita pubblica senza più interviste o dichiarazioni che avrebbero potuto causare qualche sisma politico. Donna Assunta aveva vissuto gli ultimi anni della sua lunga vita in «una sorta di inconfessata malinconia per una destra che non le piaceva più. Che continuava a votare, ma in cui forse non si riconosceva nemmeno». Come racconta la figlia Giuliana, «l’esempio che ci ha lasciato è la sua volontà incredibile, non si arrendeva di fronte a nulla. Le volevano tutti tanto bene. È una perdita enorme».

La dipartita di Donna Assunta Almirante ha scatenato una marea di messaggi di cordoglio sia dal panorama politico che non. Giorgia Meloni, su Facebook, ha commentato:«Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana. A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi. Addio, Donna Assunta».