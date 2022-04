Meteo DOMANI mercoledì 27 aprile | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani mercoledì previsioni meteo del 27 aprile. Al nord coperto. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti sparsi. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 27 aprile.

Nord:

Annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi di Piemonte, Liguria, Emilia-romagna e triveneto con locali brevi rovesci associati, in assorbimento dalle prime ore serali; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord.

Centro e Sardegna:

Addensamenti consistenti attesi in mattinata e nelle ore pomeridiane sulle aree appenniniche con possibilità di qualche isolato rovescio, in successivo esaurimento; ampio e prevalente soleggiamento sulle altre zone peninsulari e sull’isola.

Sud e Sicilia:

Giornata all’insegna del bel tempo, seppur con velature sempre più estese attese nel pomeriggio sulla Sicilia e, dalla sera su coste Calabria meridionale, Basilicata e coste campane.

Temperature:

Minime in flessione su Piemonte orientale, Lombardia, Trentino-alto adige, nord Veneto, Friuli-venezia giulia, Liguria e Toscana settentrionale; in rialzo sul delta del po, Sardegna, rilievi compresi tra Lazio ed Abruzzo, appennino pugliese, Basilicata e Calabria tirreniche; senza variazioni di rilievo sul resto del paese; massime stazionarie su Valle d’aosta, Piemonte occidentale, coste romagnole, Sardegna orientale, regioni centromeridionali adriatiche, rilievi lucani, Calabria ionica e Sicilia centrosettentrionale; in aumento sul resto d’iItalia, più deciso sulle relative aree del nord.

Venti:

Deboli variabili con prevalenza del regime di brezza lungo le coste nelle ore più calde, tendenti a divenire nordorientali sulle isole maggiori da fine giornata.

Mari:

Mosso il canale di Sardegna; da poco mossi a mossi mar di Sardegna e stretto di Sicilia; poco mossi gli altri bacini, con moto ondoso in intensificazione durante le ore serali su basso tirreno ad ovest, nonché al largo di adriatico e ionio.