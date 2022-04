Sonia uccisa a colpi di fendenti dal compagno che poi si è suicidato gettandosi con la macchina da un ponte

La coppia viveva un rapporto molto tormentato da anni come raccontano dei testimoni

Dramma stamane, martedì 26 aprile a Dormelletto, in provincia di Novara. Sonia Solinas, 49 anni, è deceduta nella sua casa in via Vittorio Emanuele 6, dopo che il compagno l’ha uccisa a coltellate.

Ad allertare le forze dell’ordine è stata la madre della donna, che si era recata da lei poiché la figlia non le rispondeva al telefono e non era neppure andata a lavorare. La donna è stata uccisa a coltellate e i soccorritori, giunti in loco, hanno solo potuto constatare che era morta.

Intanto, verso le 11:30, è stato rinvenuto sotto un ponte il cadavere di un uomo, ossia Filippo Ferrara, compagno di Sonia. Dalle prime ipotesi degli inquirenti, si ritiene che l’uomo potrebbe essere scappato dopo aver colpito Sonia con dei fendenti e che poi si sia suicidato lanciandosi dal ponte con l’auto.

Alcuni testimoni raccontano che la coppia aveva una relazione tormentata. I carabinieri stanno investigando su questi due decessi, cercando di far luce sulla dinamica dei fatti.

La signora Bruna, madre di Sonia, è rimasta totalmente interdetta da quanto occorso:«Non ci credo….Perché, perché?… Solo ieri avevamo riso e scherzato», avrebbe detto la donna addolorata per la morte della figlia.